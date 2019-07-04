2019-07-04T20:56:27+03:00
Общество

К новому учебному году в Тверской области отремонтируют 143 школы и 29 детских садов

На ремонт выделено дополнительно 211 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В школах начали подготовку к новому учебному годуВ школах начали подготовку к новому учебному годуФото: Сергей МОРКОВКИН
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Образовательные учреждения региона начали подготовку к новому учебному году.

В июне текущего года было принято решение о выделении дополнительных 211 млн рублей на укрепление материально-технической базы школ и детских садов. На эти деньги будут менять окна, ремонтировать санузлы, спортивные залы, крыши, устанавливать системы видеонаблюдения.

Ремонт планируется провести в 143 школах. Всего на ремонт из бюджетов всех уровней выделено 415,2 млн рублей.

Также в текущем году будут отремонтированы 29 дошкольных учреждений в 20 муниципальных образованиях. На эти цели из областного бюджета направлено 42,6 млн рублей, из местных бюджетов – 22,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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