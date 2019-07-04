Для каждого пострадавшего на производстве в Тверской области разработают персональный план реабилитации
В Тверской области началась реализация проекта "Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве (ПИН)".
Для каждого из 259 пострадавших на производстве в Тверской области, которым программой реабилитации прописано обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, будет разработан свой индивидуальный «ПИН», сообщает региональное отделение Фонда Соцстраха.
Планы будут разрабатывать на год с учётом индивидуальных особенностей программы реабилитации и сроков пользования техническими изделиями.
ПИН предоставит участнику программы всю информацию о том, когда и с какими документами нужно обратиться за необходимыми средствами реабилитации. Первые ПИНы доставят пострадавшим по почте, в дальнейшем они смогут выбрать удобный способ информирования – через СМС, e-mail, по телефону или почтой.
ИСТОЧНИК KP.RU