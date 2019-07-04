2019-07-04T17:23:36+03:00
Общество

Благотворительный фестиваль «Усы-Лапы-Хвост» в помощь декоративным крысам и другим животным состоится в Твери

Пришедшие смогут послушать интересные лекции, развлечься, помочь животным или обрести домашнего питомца
Виктория ТУШКОВА
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На фестивале можно будет пообщаться с декоративными крысами и другими животными из приютовНа фестивале можно будет пообщаться с декоративными крысами и другими животными из приютовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В субботу, 6 июля, в Твери состоится благотворительный фестиваль «Усы-Лапы-Хвост». Акцию организует тверская региональная общественная организация «Клуб любителей декоративных крыс. Тверь » при поддержке тверского областного Фонда помощи декоративным животным и вместе с тверским приютом для хорьков "Доброта".

На фестивале можно будет пообщаться с декоративными крысами, хорьками, хомяками, морскими свинками и другими животными из приютов. Программа будет насыщенной и разнообразной: интересные лекции и мастер-классы, развлечения и пристройство животных.

- Это мероприятие даст возможность жителям Твери спасти многих животных, судьба которых сложилась неудачно, помочь им обрести дом и любящих хозяев, - сообщают организаторы.

Помочь животным можно будет игрушками, пелёнками, кормами, лекарствами, и другими необходимыми вещами. Все желающие помочь смогут найти на фестивале пункт сбора.

Фестиваль состоится 6 июля, с 10 до 18 часов по адресу площадь Гагарина, 5 (ТРЦ «РИО»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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