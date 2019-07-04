В Твери пройдет встреча с писателем Верой Мир

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-04T18:36:40+03:00

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5 июля в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится встреча с писателем, автором книг «Апельсиновый суп» (2014 год), «Притяжение добра» (2016 год), «Неслучайные случайности» (2018 год) Верой Мир.

- Речь в книгах автора идет о многом – от вечных ценностей до бытовых проблем, но о чем бы ни писала Вера Мир, автор верит в человека вообще, в его ум, силу духа, в доброе сердце. Возможно, именно поэтому писательнице удалось создать убедительные образы положительных героев, что нечасто встречается в современной прозе, - рассказывают в "Горьковке".

Отметим, творчество Веры Мир называют новым направлением в литературе, поскольку располагается оно на стыке художественной литературы, психологии и философии. Автор поражает читателя откровенностью, показывая на примере своих героев, что даже в самом отчаянном положении выход всегда найдется, если его искать, а не ждать у моря погоды.

Актовый зал, 1 этаж

5 июля в 14.00.

Куда еще сходить в выходные, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU