В Ботаническом саду Твери расцвела редкая орхидея
Редкий вид орхидеи под названием Ванда расцвел в Зеленом доме Ботанического сада Твери.
Фотографии удивительного цветка появились в группе сада в соцсети. Яркие, крупные цветы, пёстрого фиолетового окраса поражают своей красотой.
Необычен и сам способ произрастания цветка. В дикой природе он существует без грунта, закрепляясь сильными корнями на скалах и ветвях деревьев. В Зеленом доме Ванда также подвешена высоко над землёй.
Как замечают работники сада, именно этот экземпляр Ванды появился в саду благодаря выставке орхидей "Сокровища закрытых коллекций". Это подарок от Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
Увидеть орхидею можно, придя в Ботанический сад в пер. Шевченко,16.
ИСТОЧНИК KP.RU