2019-07-04T16:46:07+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери расцвела редкая орхидея

Растение существует без грунта и растет на ветвях деревьев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Ботаническом саду Твери цветет редкая орхидея Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"/Елена ПодолянВ Ботаническом саду Твери цветет редкая орхидея Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"/Елена Подолян
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Редкий вид орхидеи под названием Ванда расцвел в Зеленом доме Ботанического сада Твери.

Фотографии удивительного цветка появились в группе сада в соцсети. Яркие, крупные цветы, пёстрого фиолетового окраса поражают своей красотой.

Необычен и сам способ произрастания цветка. В дикой природе он существует без грунта, закрепляясь сильными корнями на скалах и ветвях деревьев. В Зеленом доме Ванда также подвешена высоко над землёй.

Как замечают работники сада, именно этот экземпляр Ванды появился в саду благодаря выставке орхидей "Сокровища закрытых коллекций". Это подарок от Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Увидеть орхидею можно, придя в Ботанический сад в пер. Шевченко,16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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