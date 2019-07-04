2019-07-04T18:45:04+03:00
Общество

В Твери осветили кресты, шары и звезды купола Спасо-Преображенского собора

Торжественное мероприятие посетили несколько десятков человек
Альберт БОЙКОВ
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Чин освещения совершил митрополит Тверской и Кашинский СавваЧин освещения совершил митрополит Тверской и Кашинский СавваФото: Альберт БОЙКОВ
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4 июля на Соборной площади было красиво. Несмотря на мрачную погоду и затянутое тучами небо, к 15.00 здесь всё сияло от блеска золота. Что неудивительно: в этот день освящали не только кресты (а их по количеству куполов будет пять), шары и звезды на купола Спасо-Преображенского собора.

Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Эти кресты скоро будут вознесены над крышей и кровлей этого храма. Каждый взирающий на него человек будет испытывать утешение духовное, а может кто-то избавится от болезней, и скорби, которые могут одолевать всех нас. Хочется особенно поблагодарить всех трудящихся над созиданием этого кафедрального собора, - обратился ко всем после освящения Владыка.

Напомним, в ближайшие 5 дней (до 10 июля) предстоит контрольная сборка, а затем и подъем куполов на собор. После чего он справедливо станет называться Спасом Златоверхим.

Мероприятие посетили несколько десятков православных верующих Фото: Альберт БОЙКОВ

Мероприятие посетили несколько десятков православных верующихФото: Альберт БОЙКОВ

Совсем скоро кресты окажутся на куполах Фото: Альберт БОЙКОВ

Совсем скоро кресты окажутся на куполахФото: Альберт БОЙКОВ

Перед чином освящения Фото: Альберт БОЙКОВ

Перед чином освященияФото: Альберт БОЙКОВ

Чин освящения провел Митрополит тверской и Кашинский Савва Фото: Альберт БОЙКОВ

Чин освящения провел Митрополит тверской и Кашинский СавваФото: Альберт БОЙКОВ

Всего освятили пять крестов Фото: Альберт БОЙКОВ

Всего освятили пять крестовФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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