В Твери осветили кресты, шары и звезды купола Спасо-Преображенского собора
4 июля на Соборной площади было красиво. Несмотря на мрачную погоду и затянутое тучами небо, к 15.00 здесь всё сияло от блеска золота. Что неудивительно: в этот день освящали не только кресты (а их по количеству куполов будет пять), шары и звезды на купола Спасо-Преображенского собора.
Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
- Эти кресты скоро будут вознесены над крышей и кровлей этого храма. Каждый взирающий на него человек будет испытывать утешение духовное, а может кто-то избавится от болезней, и скорби, которые могут одолевать всех нас. Хочется особенно поблагодарить всех трудящихся над созиданием этого кафедрального собора, - обратился ко всем после освящения Владыка.
Напомним, в ближайшие 5 дней (до 10 июля) предстоит контрольная сборка, а затем и подъем куполов на собор. После чего он справедливо станет называться Спасом Златоверхим.
Мероприятие посетили несколько десятков православных верующихФото: Альберт БОЙКОВ
Совсем скоро кресты окажутся на куполахФото: Альберт БОЙКОВ
Перед чином освященияФото: Альберт БОЙКОВ
Чин освящения провел Митрополит тверской и Кашинский СавваФото: Альберт БОЙКОВ
Всего освятили пять крестовФото: Альберт БОЙКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU