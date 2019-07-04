Результаты ЕГЭ-2019 в Тверской области никого не удивили

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-04T16:14:33+03:00

По сообщению Министерства образования региона они сопоставимы с результатами прошлых лет

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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов подвёл предварительные итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийских проверочных работ (ВПР).

- Предварительный анализ результатов ЕГЭ не демонстрирует никаких аномалий, - сообщил Сергей Кравцов и добавил, что результаты ЕГЭ 2019 года сопоставимы с предыдущими годами.

Итоги всей экзаменационной кампании 2019 года Рособрнадзор подведет в сентябре-октябре.

Что касается Тверской области, региональное Минобразования пока без подробностей сообщает, что результаты у нас также сопоставимы с показателями прошлых лет.

Кроме того, известно количество золотых медалистов, их в этом году в Верхневолжье немногим более пятисот.

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ИСТОЧНИК KP.RU