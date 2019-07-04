2019-07-04T15:54:32+03:00
Происшествия

Житель Тверской области забыл в банкомате 12 тысяч рублей

Этим воспользовался злоумышленник, который забрал деньги себе
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Бологое забыл в банкомате 12 тысяч рублейЖитель Бологое забыл в банкомате 12 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился 45-летний житель города Бологое.

Мужчина сообщил полицейским, что обналичивал в банкомате кредитную карту. Совершив операцию по снятию наличных на сумму 12 тысяч рублей, пострадавший забрал карту и, не дождавшись денег, ушел.

Тем временем банкомат выдал деньги. Этим воспользовался мужчина, который в тот момент находился рядом. Он и забрал денежные средства.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 45-летний местный житель. Мужчина во всем признался и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье "Кража".

- В ходе дальнейшего разбирательства была установлена его причастность еще к одной краже имущества на территории города Бологое. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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