2019-07-04T15:41:27+03:00
Общество

Дорожный фонд Тверской области пополнился на 495 миллионов рублей

Общий объем финансирования отрасли теперь составляет без малого 11 млрд. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Дорожный фонд пополнился на 495 млн рублейДорожный фонд пополнился на 495 млн рублейФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Дополнительные средства поступили за счёт уплаты акцизов на нефтепродукты. С учётом новых поступлений общий объём дорожного фонда составит более 10,9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, часть дополнительных средств предполагается направить на обустройство линий наружного освещения в районе строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату, а также на установку новых знаков туристической навигации и мероприятия по повышению безопасности на дорогах - установку дорожных знаков, металлических барьерных ограждений, сигнальных столбиков.

Кроме того, в программу ремонта на 2019 год планируется включить шесть участков дорог регионального значения: "Ржев-Сухуша", "Конаково-Дулово-Высоково", "Починок-Удомля", "Москва-Санкт-Петербург" - Гирино", "Вышний Волочёк-Бежецк-Сонково" - Лесное-Пестово" и "Рамешки-Максатиха".

Все основные работы на дорожной сети должны быть завершены к 1 сентября, до начала нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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