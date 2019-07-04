2019-07-04T15:31:00+03:00
Происшествия

В Твери "УАЗик" сбил пешехода

ДТП произошло на ул. Симеоновской
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери сбили женщину-пешеходаВ Твери сбили женщину-пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария случилась днем, 4 июля, на пересечении улицы Симеоновской и Студенческого переулка в Твери.

Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, у водителя признаки алкогольного опьянения не выявлены. Пострадавшей женщине-пешеходу оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для каждого пострадавшего на производстве в Тверской области разработают персональный план реабилитации
Благотворительный фестиваль «Усы-Лапы-Хвост» в помощь декоративным крысам и другим животным состоится в Твери
Система транспорта в Тверской области будет создана на столичный манер
В Твери пройдет встреча с писателем Верой Мир
В Ботаническом саду Твери расцвела редкая орхидея
В Твери освятили кресты, шары и звезды Спасо-Преображенского собора
Результаты ЕГЭ-2019 в Тверской области никого не удивили
Житель Тверской области забыл в банкомате 12 тысяч рублей
Дорожный фонд Тверской области пополнился на 495 миллионов рублей
В День города в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдут квесты, акции и выставки
На участке в Тверской области женщина выращивала наркосодержащие растения
Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей
В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку