В Твери "УАЗик" сбил пешехода
ДТП произошло на ул. Симеоновской
В Твери сбили женщину-пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 4 июля, на пересечении улицы Симеоновской и Студенческого переулка в Твери.
Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, у водителя признаки алкогольного опьянения не выявлены. Пострадавшей женщине-пешеходу оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU