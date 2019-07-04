В Твери "УАЗик" сбил пешехода

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-04T15:31:00+03:00

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Авария случилась днем, 4 июля, на пересечении улицы Симеоновской и Студенческого переулка в Твери.

Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, у водителя признаки алкогольного опьянения не выявлены. Пострадавшей женщине-пешеходу оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU