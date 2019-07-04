В День города в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдут квесты, акции и выставки
14 июля Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает гостей и жителей города на тематические мероприятия, посвященный Дню города.
С 11:00 до 19:00 пройдет программа «Краски города». Посетителей ждут:
- Квест «Путешествие с объективом»,
- Арт-акция «Театральная мастерская»,
- Юбилейная выставка тверского фотохудожника Николая Погорелова «Городской пейзаж. Путевые зарисовки. Музейные раритеты» (большой выставочный зал),
- Международная выставка детского рисунка «Мой город. Мой дом» (фасадные окна),
- «История денег России в монетах и банкнотах» (малый выставочный зал),
- «Неслышная музыка. Там, где я не был…» (лекционно-выставочный зал).
Адрес: улица Советская, дом 54.
ИСТОЧНИК KP.RU