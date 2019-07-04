2019-07-04T16:05:34+03:00
Звезды

В День города в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдут квесты, акции и выставки

Всех ждут с 11:00 до 19:00
Ирина ТАРАСОВА
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С 11:00 до 19:00 в ТГМВЦ пройдет программа «Краски города». Фото: ТГМВЦС 11:00 до 19:00 в ТГМВЦ пройдет программа «Краски города». Фото: ТГМВЦ
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14 июля Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает гостей и жителей города на тематические мероприятия, посвященный Дню города.

С 11:00 до 19:00 пройдет программа «Краски города». Посетителей ждут:

- Квест «Путешествие с объективом»,

- Арт-акция «Театральная мастерская»,

- Юбилейная выставка тверского фотохудожника Николая Погорелова «Городской пейзаж. Путевые зарисовки. Музейные раритеты» (большой выставочный зал),

- Международная выставка детского рисунка «Мой город. Мой дом» (фасадные окна),

- «История денег России в монетах и банкнотах» (малый выставочный зал),

- «Неслышная музыка. Там, где я не был…» (лекционно-выставочный зал).

Адрес: улица Советская, дом 54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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