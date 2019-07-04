2019-07-04T14:54:20+03:00
Происшествия

На участке в Тверской области женщина выращивала наркосодержащие растения

Ей грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Тверской области незаконно выращивала запрещенные растенияЖительница Тверской области незаконно выращивала запрещенные растенияФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Участок, на котором росли запрещенные растения, был обнаружен сотрудниками полиции МО МВД России "Нелидовский" в деревне Шейкино в частном домовладении.

Оказалось, что растения культивировала местная жительница. С ее огорода изъято более 60 кустов, которые, по данным экспертизы, признаны наркосодержащими.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК ФР. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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