Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-04T13:29:19+03:00

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Нарушение норм трудового законодательства в действиях руководителя администрации Бельского района выявила прокуратура.

Установлено, что администрация района не выплатила работнику окончательный расчет после увольнения последнего. В результате чего, перед ним образовалась задолженность в сумме 58 821 рубль. После вмешательства прокуратуры работник получил положенные по закону выплаты в полном объеме.

- В отношении исполняющего обязанности главы администрации Бельского района прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный законом срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, - уточняют в областной прокуратуре.

Правонарушитель оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU