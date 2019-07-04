2019-07-04T13:29:19+03:00
Общество

Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей

Правонарушитель оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Чиновника из администрации оштрафовали за задержку выплат сотрудникуЧиновника из администрации оштрафовали за задержку выплат сотрудникуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Нарушение норм трудового законодательства в действиях руководителя администрации Бельского района выявила прокуратура.

Установлено, что администрация района не выплатила работнику окончательный расчет после увольнения последнего. В результате чего, перед ним образовалась задолженность в сумме 58 821 рубль. После вмешательства прокуратуры работник получил положенные по закону выплаты в полном объеме.

- В отношении исполняющего обязанности главы администрации Бельского района прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный законом срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, - уточняют в областной прокуратуре.

Правонарушитель оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку
Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон
Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области
Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери
В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"
Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре
Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери
В Тверской области появится Единый библиотечный портал
В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль