В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку
За нанесение тяжких телесных повреждений обвиняемому грозит реальный срок
Жителя Осташкова будут судить за то, что он ударил пенсионеркуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Осташкова утверждено Осташковской межрайонной прокуратурой.
По информации областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой пожилую женщину и сломал ей левое плечо. 84-летняя пенсионерка в это время полола грядку на своем огороде.
По ч.1 ст. 111 УК РФ злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU