2019-07-04T13:20:25+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку

За нанесение тяжких телесных повреждений обвиняемому грозит реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Осташкова будут судить за то, что он ударил пенсионеркуЖителя Осташкова будут судить за то, что он ударил пенсионеркуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Осташкова утверждено Осташковской межрайонной прокуратурой.

По информации областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой пожилую женщину и сломал ей левое плечо. 84-летняя пенсионерка в это время полола грядку на своем огороде.

По ч.1 ст. 111 УК РФ злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей
Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон
Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области
Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери
В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"
Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре
Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери
В Тверской области появится Единый библиотечный портал
В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль