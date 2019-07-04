В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-04T13:20:25+03:00

Жителя Осташкова будут судить за то, что он ударил пенсионерку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Осташкова утверждено Осташковской межрайонной прокуратурой.

По информации областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой пожилую женщину и сломал ей левое плечо. 84-летняя пенсионерка в это время полола грядку на своем огороде.

По ч.1 ст. 111 УК РФ злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU