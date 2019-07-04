2019-07-04T13:12:14+03:00
Происшествия

Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон

Ущерб составил 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жительница Твери лишилась телефона после визита случайного гостяЖительница Твери лишилась телефона после визита случайного гостяФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 44-летняя местная жительница.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний житель Твери. Мужчина признал свою вину и уточнил, что забрал телефон, когда хозяйка квартиры уснула.

Дожидаться суда подозреваемый будет по подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей
В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку
Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области
Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери
В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"
Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре
Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери
В Тверской области появится Единый библиотечный портал
В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль