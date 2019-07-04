Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-04T13:12:14+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 44-летняя местная жительница.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний житель Твери. Мужчина признал свою вину и уточнил, что забрал телефон, когда хозяйка квартиры уснула.

Дожидаться суда подозреваемый будет по подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU