Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Жительница Твери лишилась телефона после визита случайного гостяФото: Дарья САВЕНКО
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С заявлением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 44-летняя местная жительница.
Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний житель Твери. Мужчина признал свою вину и уточнил, что забрал телефон, когда хозяйка квартиры уснула.
Дожидаться суда подозреваемый будет по подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU