СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-04T12:43:59+03:00

Участникам будет предоставлено звуковое оборудование, сцена, звукооператор и благодарная публика. Фото: из архива Тимофея Белова

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Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери.

- Ты умеешь петь, читать стихи, произносить монологи? Тогда мы предлагаем тебе проявить свой талант на "Открытом микрофоне" в рамках Фестиваля современной культуры и спорта "Тверь-молодежная столица" в День города Твери! - приглашают к участию организаторы, - Мы ждем от вас ярких, искренних, эмоциональных номеров. Главная суть акции, которая пройдет на малой сцене Городского пляжа (возле балюстрады), - поздравить Тверь с днем рождения. Начало концерта 14 июля с 17:00.

Участникам будет предоставлено звуковое оборудование, сцена, звукооператор и благодарная публика.

Заявиться на участие можно, отправив сообщение Тимофею Белову. В заявке необходимо ответить на следующие вопросы:

- Имя и фамилия (или название коллектива)

- Контактный телефон

- Номера (с текстами песен и стихов)

- Необходимое оборудование (количество микрофонов, стоек и т.д)

- Фонограммы (при необходимости).

ИСТОЧНИК KP.RU