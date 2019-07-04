2019-07-04T12:43:59+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери

Главная суть акции - поздравить город с праздником
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Участникам будет предоставлено звуковое оборудование, сцена, звукооператор и благодарная публика. Фото: из архива Тимофея БеловаУчастникам будет предоставлено звуковое оборудование, сцена, звукооператор и благодарная публика. Фото: из архива Тимофея Белова
Изменить размер текста:

Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери.

- Ты умеешь петь, читать стихи, произносить монологи? Тогда мы предлагаем тебе проявить свой талант на "Открытом микрофоне" в рамках Фестиваля современной культуры и спорта "Тверь-молодежная столица" в День города Твери! - приглашают к участию организаторы, - Мы ждем от вас ярких, искренних, эмоциональных номеров. Главная суть акции, которая пройдет на малой сцене Городского пляжа (возле балюстрады), - поздравить Тверь с днем рождения. Начало концерта 14 июля с 17:00.

Участникам будет предоставлено звуковое оборудование, сцена, звукооператор и благодарная публика.

Заявиться на участие можно, отправив сообщение Тимофею Белову. В заявке необходимо ответить на следующие вопросы:

- Имя и фамилия (или название коллектива)

- Контактный телефон

- Номера (с текстами песен и стихов)

- Необходимое оборудование (количество микрофонов, стоек и т.д)

- Фонограммы (при необходимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей
В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку
Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон
Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области
В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"
Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре
Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери
В Тверской области появится Единый библиотечный портал
В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль