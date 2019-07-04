2019-07-04T10:43:33+03:00
Общество

Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре

Дата определена постановлениями президиума Тверского областного суда
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области начинают работу межрайонные суды Фото: архив "КП"В Тверской области начинают работу межрайонные суды Фото: архив "КП"
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Дата начала работы межрайонных судов была определена 1 июля. Согласно постановлению, Торжокский и Максатихинский межрайонные суды начнут работу 3 сентября 2019 года.

Напомним, Федеральный закон "О создании межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов Тверской области" был принят в феврале прошлого года.

Указанным ФЗ к юрисдикции Торжокского межрайонного суда Тверской области отнесены вопросы осуществления правосудия упраздненных Торжокского городского и Кувшиновского районного судов.

Максатихинский межрайонный суд объединил Максатихинский районный и Лесной районный суды Тверской области.

В городе Кувшиново и в селе Лесное образованы постоянные судебные присутствия, куда могут обращаться местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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