Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-04T10:27:26+03:00

Авария произошла рядом со светофором Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 3 июля, на 136 км трассы М-10, проходящей через Тверскую область, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было 16.00.

Полицейские выяснили, что 28-летний водитель фургона "Газель" потерял управление над транспортным средством и врезался сначала в "Hyundai", а затем в "ВАЗ 2114".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии травмы получили пассажирка "ВАЗа". Потерпевшую осмотрели медики, а от госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU