Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
Проверку соблюдения законодательства при реализации детской одежды и игрушек в деятельности трех индивидуальных предпринимателей провела прокуратура Фировского района Тверской области.
Установлено, что на товарах иностранного производства отсутствовала маркировка на русском языке. Часть товаров продавалась без документов о качестве и безопасности, что является нарушением законодательства.
Прокуратурой в Арбитражный суд Тверской области направлены заявления о привлечении к административной ответственности индивидуальных предпринимателей. По решению суда два правонарушителя оштрафованы на 20 тысяч рублей, третий получил предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU