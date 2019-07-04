2019-07-04T10:25:30+03:00
Общество

Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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По настоянию прокуратуры нарушители привлечены к административной отвественности Фото: архив "КП"По настоянию прокуратуры нарушители привлечены к административной отвественности Фото: архив "КП"
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Проверку соблюдения законодательства при реализации детской одежды и игрушек в деятельности трех индивидуальных предпринимателей провела прокуратура Фировского района Тверской области.

Установлено, что на товарах иностранного производства отсутствовала маркировка на русском языке. Часть товаров продавалась без документов о качестве и безопасности, что является нарушением законодательства.

Прокуратурой в Арбитражный суд Тверской области направлены заявления о привлечении к административной ответственности индивидуальных предпринимателей. По решению суда два правонарушителя оштрафованы на 20 тысяч рублей, третий получил предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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