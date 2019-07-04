2019-07-04T09:52:17+03:00
Общество

По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку

Помойка занимала три гектара земель лесного фонда
Ольга ТРОФИМОВА
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Свалку обнаружили в Оленинском районе Фото: пресс-служба прокуратуры по Тверской областиСвалку обнаружили в Оленинском районе Фото: пресс-служба прокуратуры по Тверской области
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Надзорным органом проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на землях лесного фонда. В ходе проверки в районе деревни Дубровка Мостовского сельского поселения Оленинского района Тверской области была обнаружена свалка бытовых отходов площадью три гектара.

По исковому заявлению прокурора Оленинского района министерство лесного хозяйства Тверской области обязали ликвидировать указанную свалку.

Требование прокуратуры удовлетворено, решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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