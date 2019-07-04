2019-07-04T09:34:32+03:00
Происшествия

Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на улице Шишкова в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиДТП на улице Шишкова в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась днем, 3 июля, на улице Шишкова в Твери.

32-летний водитель, управляя автомобилем "LEXUS RX 300", столкнулся с автомобилем "VOLKSWAGEN PASSAT", который ехал в попутном направлении под управлением 30-летнего водителя.

После столкновения с иномаркой "LEXUS RX 300" наехал на железобетонный блок.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, причиной аварии стал эпилептический приступ у водителя "LEXUS". Бригадой "скорой помощи" он доставлен в приемное отделение медицинского учреждения, госпитализирован в реанимационное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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