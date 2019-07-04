2019-07-04T09:18:52+03:00
Общество

В Тверской области появится Единый библиотечный портал

По электронному абонементу книги можно будет читать с любых цифровых устройств
Ольга ТРОФИМОВА
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Библиотеки региона станут доступны с мобильного телефонаБиблиотеки региона станут доступны с мобильного телефонаФото: Евгения ГУСЕВА
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Вопрос о создании Единого библиотечного портала региона обсуждался на заседании правительства Тверской области. Реализацию проекта планируется начать в 2019 году.

Предполагается, что портал "Библиотеки Тверского края" объединит на одной платформе доступ ко всем каталогам библиотек Верхневолжья. Издания, переведённые в цифровой вид, пользователи смогут читать с компьютера или мобильного устройства в личном кабинете. В дальнейшем, для удобства пользователей, будет создан электронный абонемент.

На приобретение оборудования и программного обеспечения для запуска проекта из казны региона выделят 1,5 млн рублей. Работа будет организована на базе областной библиотеки им. А.М.Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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