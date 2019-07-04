В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-04T09:02:37+03:00

В Тверской осудили преступную группу, которая воровала продукты из магазинов Фото: Анна КОЛПАКОВА

Продукты они продавали на рынке в Клину

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Преступную группу житель Тверской области создал в июне прошлого года. В "помощь" себе он привлек двух подельников, которые хорошо ориентировались в Тверской области.

Местом преступления злоумышленники выбрали Тверь и Конаково. Там они проводили разведку и воровали в местных магазинах элитный алкоголь, сыры и кофе. Похищенные товары складывали в машину и продавали на Центральном рынке в Клину.

Следствием установлено пять эпизодов краж. В результате преступной деятельности предприятиям розничной торговли нанесен ущерб в размере – 19 695 рублей.

- Суд, рассмотрев все объективные обстоятельства уголовного дела, а также личности подсудимых, совершивших противоправные деяния, приговорил: организатора группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подельницу - к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, третьего участника - к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Конаковского городского суда.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU