В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Преступную группу житель Тверской области создал в июне прошлого года. В "помощь" себе он привлек двух подельников, которые хорошо ориентировались в Тверской области.
Местом преступления злоумышленники выбрали Тверь и Конаково. Там они проводили разведку и воровали в местных магазинах элитный алкоголь, сыры и кофе. Похищенные товары складывали в машину и продавали на Центральном рынке в Клину.
Следствием установлено пять эпизодов краж. В результате преступной деятельности предприятиям розничной торговли нанесен ущерб в размере – 19 695 рублей.
- Суд, рассмотрев все объективные обстоятельства уголовного дела, а также личности подсудимых, совершивших противоправные деяния, приговорил: организатора группы к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подельницу - к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, третьего участника - к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Конаковского городского суда.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU