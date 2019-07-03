Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
Фотографией, на которой тверские медики выступили в защиту Элины Сушкевич, врача неонатолога-реаниматолога из Калиинграда, поделился в соцсети бывший руководитель станции скорой помощи Твери Алексей Мечетный.
Напомним, резонансное "дело врачей" расследуют в Калининграде. Докторов Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме.
Ребенок массой тела 700 граммов родился на сроке беременности 23 недели и 3 дня, что находится на грани жизнеспособности, прожил около пяти часов и умер в стенах медучреждения.
Врачи многих больниц России выступили в поддержку Элины Сушкевич. Они считают обвинения в адрес женщин абсурдными.
А коллеги-неонатологи инициировали сбор подписей в поддержку Элины Сушкевич.
ИСТОЧНИК KP.RU