2019-07-03T21:09:40+03:00
Общество

Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич

Врач неонатолог-реаниматолог из Перинатального центра Калининграда обвиняется в убийстве младенца
Ольга ТРОФИМОВА
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Врачи многих больниц России, в том числе и Твери, выступили в поддержку Элины Сушкевич Фото: vk.com/Алексей МечетныйВрачи многих больниц России, в том числе и Твери, выступили в поддержку Элины Сушкевич Фото: vk.com/Алексей Мечетный
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Фотографией, на которой тверские медики выступили в защиту Элины Сушкевич, врача неонатолога-реаниматолога из Калиинграда, поделился в соцсети бывший руководитель станции скорой помощи Твери Алексей Мечетный.

Напомним, резонансное "дело врачей" расследуют в Калининграде. Докторов Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме.

Ребенок массой тела 700 граммов родился на сроке беременности 23 недели и 3 дня, что находится на грани жизнеспособности, прожил около пяти часов и умер в стенах медучреждения.

Врачи многих больниц России выступили в поддержку Элины Сушкевич. Они считают обвинения в адрес женщин абсурдными.

А коллеги-неонатологи инициировали сбор подписей в поддержку Элины Сушкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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