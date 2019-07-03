Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-03T20:07:22+03:00

Коммунальщики будут восстанавливать дорожное покрытие на бульваре Профсоюзов Фото: ООО "Тверь Водоканал"

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Бульвар Профсоюзов, в районе железнодорожного переезда, перекроют 4 июля.

Движение транспорта будет ограничено с 5:00 утра до 15:00 дня в связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в июне на данном участке коммунальщики выполняли плановый ремонт канализационного коллектора. Теперь необходимо привести в порядок поврежденный участок дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU