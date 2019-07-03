В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-03T19:55:57+03:00

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Распоряжение о перекрытиях опубликовала администрация Твери. В соответствии с документом, прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда, планируется с 6:00 утра 10 июля до 6:00 утра 12 июля.

На период проведения работ транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда. А также провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Водителей просят заранее планировать пути объезда данного участка. Движение будет осуществляться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU