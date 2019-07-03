2019-07-03T19:54:55+03:00
Общество

Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме

Участники форума делились опытом работы и демонстрировали инновационные проекты и технологии
Виктория ТУШКОВА
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Первый Всероссийский Форум социальных учреждений. Фото: Министерство соцзащиты Тверской областиПервый Всероссийский Форум социальных учреждений. Фото: Министерство соцзащиты Тверской области
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Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в Торжке, отмечен за новаторскую деятельность на «Первом Всероссийском Форуме социальных учреждений – Сочи-2019», сообщает Министерство соцзащиты Тверской области.

«Первый Всероссийский Форум социальных учреждений – Сочи-2019» проходил с 18 по 30 июня. В мероприятии приняли участие представители социальных учреждений из разных регионов.

За результаты в новаторской деятельности по социализации детей, оставшихся без попечения родителей, наш Центр был удостоен:

- почётного знака «Доброе сердце»;

- сертификата в номинации «Предоставление личного опыта» и звания лауреата Четвертого Всероссийского смотра–конкурса социальных учреждений Сочи-2019;

- диплома лауреата «IV-го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений Сочи-2019» в номинации «Предоставление опыта работы» и других дипломов и сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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