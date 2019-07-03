Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в Торжке, отмечен за новаторскую деятельность на «Первом Всероссийском Форуме социальных учреждений – Сочи-2019», сообщает Министерство соцзащиты Тверской области.
«Первый Всероссийский Форум социальных учреждений – Сочи-2019» проходил с 18 по 30 июня. В мероприятии приняли участие представители социальных учреждений из разных регионов.
За результаты в новаторской деятельности по социализации детей, оставшихся без попечения родителей, наш Центр был удостоен:
- почётного знака «Доброе сердце»;
- сертификата в номинации «Предоставление личного опыта» и звания лауреата Четвертого Всероссийского смотра–конкурса социальных учреждений Сочи-2019;
- диплома лауреата «IV-го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений Сочи-2019» в номинации «Предоставление опыта работы» и других дипломов и сертификатов.
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