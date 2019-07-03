Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-03T19:54:55+03:00

Участники форума делились опытом работы и демонстрировали инновационные проекты и технологии

Изменить размер текста: A A

Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в Торжке, отмечен за новаторскую деятельность на «Первом Всероссийском Форуме социальных учреждений – Сочи-2019», сообщает Министерство соцзащиты Тверской области.

«Первый Всероссийский Форум социальных учреждений – Сочи-2019» проходил с 18 по 30 июня. В мероприятии приняли участие представители социальных учреждений из разных регионов.

За результаты в новаторской деятельности по социализации детей, оставшихся без попечения родителей, наш Центр был удостоен:

- почётного знака «Доброе сердце»;

- сертификата в номинации «Предоставление личного опыта» и звания лауреата Четвертого Всероссийского смотра–конкурса социальных учреждений Сочи-2019;

- диплома лауреата «IV-го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений Сочи-2019» в номинации «Предоставление опыта работы» и других дипломов и сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU