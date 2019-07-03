Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
В среду, 3 июля, депутаты Тверской городской Думы собрались на очередное заседание, чтобы рассмотреть ряд вопросов. Одним из ключевых пунктов повестки дня стал Генеральный план города.
Напомним, что официальный документ несколько раз пытались изменить. В прошлом году проект девять раз обсуждали на публичных слушаниях, но решение так и не было принято. И вот, наконец, все несоответствия устранены. Депутаты одобрили изменения в двух чтениях. Помимо "технических" моментов, которые требовали фактического закрепления, есть и нововведения. Некоторые пункты позволят снизить долю многоэтажной жилой застройки, но при этом увеличить площади с малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.
Изменения в улично-дорожную сеть должны позволить разгрузить трафик и обезопасить людей.
Среди других корректировок - изменения перечня мероприятий по инженерно-техническому обеспечению, утверждение новых природоохранных зон и объектов историко-культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU