2019-07-03T17:40:29+03:00
Общество

В Тверской области оштрафовали главврача больницы

Проверяющие нашли нарушения в организации пожарной безопасности
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Оленинского района нашли нарушения в работе местной районной больницы.

Во время проверки выяснилось, что здании амбулатории не оборудовано пожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. При этом нарушена изоляция проводов, а также отсутствуют графики и программы инструктажей персонала.

Как сообщает прокуратура Тверской области, главврач привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в виде штрафа в размере 6000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области сгорел легковой автомобиль
Театр малых форм приглашает на моноспектакль "Стокгольмский синдром" в Твери
Автоледи за рулем легковушки врезалась в стену дома в Твери
Тверская спортсменка Мария Кубышкина завоевала серебро Чемпионата России по академической гребле
На открытую репетицию программы «Итальянские клоуны» приглашают в Тверской цирк
В поезде, следовавшем через Тверь, обнаружили труп мужчины
Жители и гости Твери приходят к памятнику подводникам почтить память погибших в Баренцевом море
В Вышнем Волочке Тверской области на один день закроют путепровод
В Тверской области мужчина обманул банк на шесть миллионов рублей
У жительницы Тверской области украли сумку из камеры хранения в магазине
Более 600 беременных женщин из Тверской области получают компенсацию на питание из казны региона
В Твери подростков подозревают в угоне автомобиля
Из Москвы до Твери теперь можно доехать за полтора часа по «Государевой дороге»
В Тверской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Тверской области дешевеют овощи, но дорожает мясо
Молодой житель Твери попал в больницу после ДТП
Компания «И.Д.К.» приняла участие в конкурсе по контролю за ремонтом дорог Твери
В Тверской области супружескую пару осудили за продажу поддельной обуви
В Твери осудили украинку выдававшую себя за участницу «Битвы экстрасенсов»
В УФСИН России по Тверской области наградили лучших кинологов
В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист