В Тверской области оштрафовали главврача больницы
Проверяющие нашли нарушения в организации пожарной безопасности
Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Сотрудники прокуратуры Оленинского района нашли нарушения в работе местной районной больницы.
Во время проверки выяснилось, что здании амбулатории не оборудовано пожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. При этом нарушена изоляция проводов, а также отсутствуют графики и программы инструктажей персонала.
Как сообщает прокуратура Тверской области, главврач привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в виде штрафа в размере 6000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU