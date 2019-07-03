В Тверской области оштрафовали главврача больницы

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-03T17:40:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Оленинского района нашли нарушения в работе местной районной больницы.

Во время проверки выяснилось, что здании амбулатории не оборудовано пожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. При этом нарушена изоляция проводов, а также отсутствуют графики и программы инструктажей персонала.

Как сообщает прокуратура Тверской области, главврач привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в виде штрафа в размере 6000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU