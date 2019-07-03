В Тверской области сгорел легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-03T17:30:10+03:00

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Сообщение о пожаре на улице Половчени в Андреаполе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области ночью, 2 июля.

На место ЧП выезжала пожарно-спасательная часть №21. Спасатели установили, что пожар произошел в автомобиле "Нива Шевроле", принадлежащем местному жителю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, огнем поврежден салон автомобиля.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU