Театр малых форм приглашает на моноспектакль "Стокгольмский синдром" в Твери
Начало в 18.00
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6 и 7 июля после долгого перерыва Театр малых форм вновь приглашает всех на моноспектакль "Стокгольмский синдром" - "спектакль, с которого начался Театр малых форм и дружба с нашим замечательным и умным зрителем", отмечают артисты.
В настоящее время в репертуаре театра, как спектакли по современной прозе и драматургии, так и постановки по классическим текстам.
Руководитель театра Евгений Вычегжанин.
Пройдет постановка на Арт-площадке "Мусоргского, 15".
Начало показов в 18.00. Количество мест ограничено! Выбрать места и приобрести билеты можно по ссылке.
Цена билета 100 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU