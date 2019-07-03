Театр малых форм приглашает на моноспектакль "Стокгольмский синдром" в Твери

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-03T17:16:15+03:00

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6 и 7 июля после долгого перерыва Театр малых форм вновь приглашает всех на моноспектакль "Стокгольмский синдром" - "спектакль, с которого начался Театр малых форм и дружба с нашим замечательным и умным зрителем", отмечают артисты.

В настоящее время в репертуаре театра, как спектакли по современной прозе и драматургии, так и постановки по классическим текстам.

Руководитель театра Евгений Вычегжанин.

Пройдет постановка на Арт-площадке "Мусоргского, 15".

Начало показов в 18.00. Количество мест ограничено! Выбрать места и приобрести билеты можно по ссылке.

Цена билета 100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU