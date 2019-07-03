Автоледи за рулем легковушки врезалась в стену дома в Твери

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-03T17:12:00+03:00

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ДТП произошло днем, 3 июля, на улице Шишкова, в Заволжском районе областной столицы.

62-летняя автоледи ехала за рулем легкового автомобиля, не сориентировалась в дорожной обстановке и врезалась в стену дома.

По информации региональной Госавтоинспекции, женщина водит машину с 2017 года. В результате ДТП она получила телесные повреждения. Ей оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU