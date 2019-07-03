2019-07-03T16:55:06+03:00
Спорт

Тверская спортсменка Мария Кубышкина завоевала серебро Чемпионата России по академической гребле

Девушка выступала в составе сборной распашной четверки безрульной и в составе сборной восьмерки
Ольга ТРОФИМОВА
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В Москве завершился Чемпионат России по академической гребле Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской областиВ Москве завершился Чемпионат России по академической гребле Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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Чемпионат России по академической гребле в сезоне 2019 года завершился на гребном канале «Крылатское» в Москве 1 июля.

В течение пяти дней более 321 гребцов из 19 российских регионов Российской Федерации боролись за титулы чемпионов и призеров чемпионата России в 22 классах лодок, как олимпийских, так и неолимпийских.

Всего было разыграно 22 комплекта медалей: 13 - в мужских классах, 9 - в женских. Тверская спортсменка Мария Кубышкина (тренер Сергей Иванов) в составе сборной распашной четверки безрульной и в составе сборной восьмерки завоевала серебряные медали.

- Победители соревнований вошли в состав сборной команды России для дальнейшей подготовки и выступления на чемпионате Мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в городе Линц, Австрия, - сообщает пресс-служба комитета по физкультуре и спорту Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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