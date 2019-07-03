В поезде, следовавшем через Тверь, обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-03T16:36:11+03:00

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Сообщение о том, что в вагоне-ресторане поезда "Санкт-Петербург – Новороссийск", прибывающего на станцию, происходит драка, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь от дежурной по вокзалу.

На месте происшествия сотрудники транспортной полиции выяснили, что во время стоянки поезда на платформе Шлюз, в вагоне-ресторане произошёл конфликт между тремя пассажирами. Ссора переросла в драку.

Двух участников драки сняли с состава на платформе в Твери. Третьего мужчину обнаружили в тамбуре вагона лежащим на полу без сознания. Поезд продолжил движение.

Во время следующей остановки на станции Клин фельдшер скорой помощи констатировал смерть пассажира, предварительно, в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

- Труп мужчины был снят с поезда по прибытии состава на станцию Москва - Курская и направлен в морг, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО. - Двое пассажиров, участвовавших в драке и высаженных из поезда в Твери, были доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Медосвилетельствование на наличие алкоголя в крови они проводить отказались.

Мужчины задержаны, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

В настоящее время следственными органами проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося, повлекшего смерть пассажира поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU