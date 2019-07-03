2019-07-03T16:37:16+03:00
Общество

Жители и гости Твери приходят к памятнику подводникам почтить память погибших в Баренцевом море

Трагедия произошла 1 июля
Ирина ТАРАСОВА
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Люди приходили почтить память погибшим подводникамЛюди приходили почтить память погибшим подводникамФото: Ирина ТАРАСОВА
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3 июля, несмотря на непредсказуемую погоду, у памятника подводникам, что на набережной Волги у Старого моста Твери, были люди. Каждый из них приходил почтить память моряков, погибших в Баренцевом море. Напомним, трагедия случилась 1 июля и унесла жизни 14 человек.

Кто-то из подходивших молча читал надписи, выбитые на граните, кто-то приходил с цветами, свечками и даже рисунками, кто-то фотографировал. Были здесь и гости города.

- Сами мы не тверские, но, узнав, о трагедии, в которой погибли 14 подводников, и о том, что в вашем городе есть такой памятник, пришли почтить память этих славных ребят. Не могла не сфотографировать слова, что выбиты на постаменте: «Нигде и никогда не было такого равенства перед лицом смерти, как в подводной лодке, где либо все погибают, либо все выживают». Это ведь и о тех погибших моряках… - поделилась с «КП» мама с двумя детьми.

Памятник подводникам был открыт в Твери в 2010 году по инициативе ветеранов-подводников. Скульптор Евгений Антонов.

Среди них были и гости города Фото: Ирина ТАРАСОВА

Среди них были и гости городаФото: Ирина ТАРАСОВА

Кто приходил с цветами, а кто-то и с рисунками Фото: Ирина ТАРАСОВА

Кто приходил с цветами, а кто-то и с рисункамиФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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