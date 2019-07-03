2019-07-03T15:27:02+03:00
Общество

В Вышнем Волочке Тверской области на один день закроют путепровод

Движение транспорта ограничат 4 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Вышневолоцкий путепровод перекроют из-за ямочного ремонтаВышневолоцкий путепровод перекроют из-за ямочного ремонтаФото: Влад КОМЯКОВ
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Как уточнили в ОГИБДД МО МВД России Вышневолоцкий", путепровод через Октябрьскую железную дорогу перекроют в связи с проведением ямочного ремонта дорожного полотна.

Движение транспорта ограничат 4 июля на период с 10:00 до 16:00. В связи с этим водителей просят быть внимательными во время движения, заранее планировать маршруты следования с учетом временных знаков дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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