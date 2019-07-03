2019-07-03T14:53:42+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина обманул банк на шесть миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Очередной "наследник" обманул банк на 6,2 млн. рублейОчередной "наследник" обманул банк на 6,2 млн. рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередной факт мошенничества в особо крупном размере раскрыт в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Твери совместно с коллегами из УУР УМВД России по Тверской области.

Установлено, что житель Санкт-Петербурга изготовил фиктивное свидетельство о праве на получение сбережений умерших родственников.

Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области, злоумышленник предоставил подложные документы в отделение одного из тверских банков и получил в качестве наследства деньги в сумме 6 млн 250 тысяч рублей.

Фигуранта арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело. По статье "Мошенничество" мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Кстати, не далее как вчера, "Комсомолка" писала о том, что в Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего петербуржца, который обманул банк на 2,5 млн. рублей. Мужчина действовал по той же схеме с подложными документами и выдавал себя за внука умершей жительницы областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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