2019-07-03T14:36:15+03:00
Происшествия

У жительницы Тверской области украли сумку из камеры хранения в магазине

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области украл сумку из камеры хранения в магазинеЖитель Тверской области украл сумку из камеры хранения в магазинеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Удомельский" обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что в одном из магазинов города, из ячейки камеры хранения, неизвестный похитил ее сумку, в которой находились личные вещи и продукты питания.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, опросили потерпевшую и возможных свидетелей. По составленной ориентировке был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Удомли.

Молодой человек во всем признался. За кражу он может отправиться в тюрьму на пять лет. На время следствия его оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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