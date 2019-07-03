У жительницы Тверской области украли сумку из камеры хранения в магазине
С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Удомельский" обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что в одном из магазинов города, из ячейки камеры хранения, неизвестный похитил ее сумку, в которой находились личные вещи и продукты питания.
Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, опросили потерпевшую и возможных свидетелей. По составленной ориентировке был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Удомли.
Молодой человек во всем признался. За кражу он может отправиться в тюрьму на пять лет. На время следствия его оставили под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU