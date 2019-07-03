Более 600 беременных женщин из Тверской области получают компенсацию на питание из казны региона

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-03T14:29:47+03:00

На продукты выдается 2000 в месяц Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ежемесячно им выплачивается по 2000 рублей

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Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин предоставляется с 1 января 2019 года. Данная мера была утверждена в рамках национального проекта "Демография", который реализуется на территории Тверского региона.

Получить выплату в размере 2000 рублей можно обратившись в Центр социальной поддержки населения Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на обеспечение выплат в текущем году из областного бюджета выделено 17,6 млн рублей. За первое полугодие за компенсацией обратилось 608 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU