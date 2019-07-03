2019-07-03T14:29:47+03:00
Общество

Более 600 беременных женщин из Тверской области получают компенсацию на питание из казны региона

Ежемесячно им выплачивается по 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На продукты выдается 2000 в месяцНа продукты выдается 2000 в месяцФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин предоставляется с 1 января 2019 года. Данная мера была утверждена в рамках национального проекта "Демография", который реализуется на территории Тверского региона.

Получить выплату в размере 2000 рублей можно обратившись в Центр социальной поддержки населения Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на обеспечение выплат в текущем году из областного бюджета выделено 17,6 млн рублей. За первое полугодие за компенсацией обратилось 608 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская спортсменка Мария Кубышкина завоевала серебро Чемпионата России по академической гребле
На открытую репетицию программы «Итальянские клоуны» приглашают в Тверской цирк
В поезде, следовавшем через Тверь, обнаружили труп мужчины
Жители и гости Твери приходят к памятнику подводникам почтить память погибших в Баренцевом море
В Вышнем Волочке Тверской области на один день закроют путепровод
В Тверской области мужчина обманул банк на шесть миллионов рублей
У жительницы Тверской области украли сумку из камеры хранения в магазине
В Твери подростков подозревают в угоне автомобиля
Из Москвы до Твери теперь можно доехать за полтора часа по «Государевой дороге»
В Тверской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Тверской области дешевеют овощи, но дорожает мясо
Молодой житель Твери попал в больницу после ДТП
Компания «И.Д.К.» приняла участие в конкурсе по контролю за ремонтом дорог Твери
В Тверской области супружескую пару осудили за продажу поддельной обуви
В Твери осудили украинку выдававшую себя за участницу «Битвы экстрасенсов»
В УФСИН России по Тверской области наградили лучших кинологов
В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист