Более 600 беременных женщин из Тверской области получают компенсацию на питание из казны региона
Ежемесячно им выплачивается по 2000 рублей
На продукты выдается 2000 в месяцФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин предоставляется с 1 января 2019 года. Данная мера была утверждена в рамках национального проекта "Демография", который реализуется на территории Тверского региона.
Получить выплату в размере 2000 рублей можно обратившись в Центр социальной поддержки населения Тверской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на обеспечение выплат в текущем году из областного бюджета выделено 17,6 млн рублей. За первое полугодие за компенсацией обратилось 608 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU