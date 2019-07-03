2019-07-03T14:11:59+03:00
Происшествия

В Твери подростков подозревают в угоне автомобиля

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Двух несовершеннолетних подростков подозревают в угоне автомобиляДвух несовершеннолетних подростков подозревают в угоне автомобиляФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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По данным следствия, 30 июня 2019 года двое несовершеннолетних, находясь в Заволжском районе города Твери, тайно похитили автомобиль местного жителя.

Материальный ущерб составил не менее 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых - двух 15-летних подростков - Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).

- По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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