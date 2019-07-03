В Твери подростков подозревают в угоне автомобиля
По данным следствия, 30 июня 2019 года двое несовершеннолетних, находясь в Заволжском районе города Твери, тайно похитили автомобиль местного жителя.
Материальный ущерб составил не менее 300 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых - двух 15-летних подростков - Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).
- По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU