Из Москвы до Твери теперь можно доехать за полтора часа по «Государевой дороге»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-03T13:55:47+03:00

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Участок магистрали, протяжённостью 53 км, запускали в эксплуатацию торжественно. После того, как разрезали красную ленточку, по трассе проехали первые «Камазы».

На церемонии присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Отметим, что участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м километре. Стоимость проезда по нему в среднем составляет 190 рублей.

Благодаря вводу в эксплуатацию данного отрезка, 135 км скоростной дороги от Москвы до Твери можно преодолеть чуть более чем за час. Разрешенная скорость на трассе - 110 км/ч.

От Москвы до Твери можно будет домчаться без пробок Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Кстати, государственная дорожная компания «Автодор» объявила конкурс на название для скоростной магистрали М-11. Свой вариант можно предложить в группе «Автодора» в социальной сети «ВКонтакте» до 23 июля включительно.

Одно из возможных названий уже озвучил губернатор Игорь Руденя на открытии дороги 3 июля. Отвечая на вопрос журналистов, он предложил назвать магистраль «Государева дорога», т.е. дорога, которая связывает две столицы Российской Федерации. И присутствующие его поддержали.

Трасса, протяженностью 669 км, идет в обход всех населенных пунктовФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU