В Тверской области дешевеют овощи, но дорожает мясо

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-03T10:56:48+03:00

Продукты в Тверской области чаще дорожают, чем дешевеют Фото: Евгения ГУСЕВА

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2 июля Тверьстат опубликовал итоги еженедельного исследование потребительских цен.

По данным статистики, в Тверской области с 25 июня по 1 июля изменились цены на мясо, овощи, бакалею, молочную продукцию и другие категории товаров.

В частности, подорожало мясо. Говядина и свинина прибавили в цене 0,1-0,2%, цена составила 388 руб. 93 коп. и 240 руб. 64 коп., соответственно. Цена на баранину осталась прежней - 535 руб. 19 коп., курица подешевела на 1,7% - 122 руб. 44 коп. за килограмм.

Мясные консервы стали дороже на 4,9% - 132 руб. 74 коп., сосиски и сардельки добавили 2,4%. Их цена 386 руб. 41 коп. за килограмм.

Молочные продукты в среднем подорожали на 0,7%. Быстрее всего цена росла на творог - 2,9% за неделю, молоко дорожало менее активно - на 0,2-0,4%. Крупы прибавили 1-2%.

Что касается овощей и фруктов, то почти на 20% подешевела капуста белокочанная. Ее цена в июле составила 24 руб. 68 коп. Картофель подешевел на 6,7% и стал стоить 40 руб. 05 коп. за кг. Лук потерял в цене 4,3% - 44 руб. 28 коп. А вот морковь стала дороже сразу на 5,9% - цена за килограмм составила 44 руб. 85 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU