2019-07-03T10:56:48+03:00
Экономика

В Тверской области дешевеют овощи, но дорожает мясо

Тверьстат опубликовал еженедельный мониторинг потребительских цен
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Продукты в Тверской области чаще дорожают, чем дешевеютПродукты в Тверской области чаще дорожают, чем дешевеютФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

2 июля Тверьстат опубликовал итоги еженедельного исследование потребительских цен.

По данным статистики, в Тверской области с 25 июня по 1 июля изменились цены на мясо, овощи, бакалею, молочную продукцию и другие категории товаров.

В частности, подорожало мясо. Говядина и свинина прибавили в цене 0,1-0,2%, цена составила 388 руб. 93 коп. и 240 руб. 64 коп., соответственно. Цена на баранину осталась прежней - 535 руб. 19 коп., курица подешевела на 1,7% - 122 руб. 44 коп. за килограмм.

Мясные консервы стали дороже на 4,9% - 132 руб. 74 коп., сосиски и сардельки добавили 2,4%. Их цена 386 руб. 41 коп. за килограмм.

Молочные продукты в среднем подорожали на 0,7%. Быстрее всего цена росла на творог - 2,9% за неделю, молоко дорожало менее активно - на 0,2-0,4%. Крупы прибавили 1-2%.

Что касается овощей и фруктов, то почти на 20% подешевела капуста белокочанная. Ее цена в июле составила 24 руб. 68 коп. Картофель подешевел на 6,7% и стал стоить 40 руб. 05 коп. за кг. Лук потерял в цене 4,3% - 44 руб. 28 коп. А вот морковь стала дороже сразу на 5,9% - цена за килограмм составила 44 руб. 85 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
Молодой житель Твери попал в больницу после ДТП
Компания «И.Д.К.» приняла участие в конкурсе по контролю за ремонтом дорог Твери
В Тверской области супружескую пару осудили за продажу поддельной обуви
В Твери осудили украинку выдававшую себя за участницу «Битвы экстрасенсов»
В УФСИН России по Тверской области наградили лучших кинологов
В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист
В Тверской области лоб в лоб столкнулись два грузовика
На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили развитие туризма
После ливня в Твери снова затопило несколько проспектов
На форуме "Реки России" в Тверской области выбрали лучшие туристические сувениры
Кавер-группа "Септаккорд" весь июль будет радовать жителей Твери концертами в городском саду
На выставке «Любовью дорожить умейте» в Твери дадут советы супругам со стажем
Большой фестиваль роботов впервые пройдет в Твери
В Тверской области будут судить организаторов подпольного казино
Приём граждан министром здравоохранения Тверской области перенесён на 3 июля
О системе начисления пенсий медработникам рассказали главным врачам больниц Твери
Тверских потребителей волнуют нарушения правил продажи товаров
На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили туристический потенциал регионов
Женщина, которую подозревают в убийстве сожителя, предстанет перед судом в Твери
Жители Удомли Тверской области добиваются права на получение благоустроенного жилья
В Тверской области нашли бесхозный газопровод
На Тверском проспекте в центре Твери изменилась схема движения
На День семьи, любви и верности в Твери будут петь, танцевать и дарить ромашки
Автоледи на легковушке опрокинулась в кювет в Тверской области
Житель Тверской области выращивал на своем участке запрещенные растения
На Тверскую область надвигается гроза