Молодой житель Твери попал в больницу после ДТП

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-03T11:00:17+03:00

ДТП на улице Маршала Конева в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Во вторник, 2 июля, в Твери на улице Маршала Конева, в районе дома №12 к.1, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было около 23.30.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Ваз 21110" пытаясь повернуть на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу "Вазу 2112", и столкнулся с ним. В связи с тем, что участники ДТП дают противоречивые показания, полицейские проведут административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП водитель "Ваза 21110" был доставлен с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU