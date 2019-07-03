2019-07-03T10:15:38+03:00
Общество

Компания «И.Д.К.» приняла участие в конкурсе по контролю за ремонтом дорог Твери

Специалисты компании уже много лет контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений в разных регионах страны.
Алина ПЕТРОВА
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ООО «И.Д.К.»ООО «И.Д.К.»
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Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» (ООО «И.Д.К.») в двадцатке лучших предприятий Северо-Запада России. В числе объектов компании - трасса М-11, реконструкция кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работа на автотрассе М-5 «Урал» и многие другие.

Перед стартом сезона ремонта дорог в Твери компания приняла участие в конкурсе на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Заволжье, на Соминке, Пролетарском, Московском, Центральном районах областной столицы, путепровода ОЖД в створе Волоколамского проспекта и улицы Можайского.

Кроме ООО «И.Д.К.» на конкурс заявилось еще четыре претендента.

Победила фирма, снизившая цену более чем на 85%. Остается лишь надеяться, что этот шаг не отразится на качестве услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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