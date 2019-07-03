В Тверской области супружескую пару осудили за продажу поддельной обуви

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-03T10:11:57+03:00

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Муж и жена из Осташкова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что супруги торговали обувью с названием известных спортивных фирм без согласия правообладателей товарных знаков. Товар имел явные признаки контрафакта.

- Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, его супруге назначен штраф 220 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшего, в связи с чем с осужденных солидарно будут взысканы 194 637 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU