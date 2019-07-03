2019-07-03T10:03:19+03:00
Происшествия

В Твери осудили украинку выдававшую себя за участницу «Битвы экстрасенсов»

Женщина "сняла порчу" на 50 300 рублей
Альберт БОЙКОВ
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Женщина обманула доверчивых граждан на 50 300 рублей Фото: REUTERSЖенщина обманула доверчивых граждан на 50 300 рублей Фото: REUTERS
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В Твери осудили жительницу Украины, которая выдавала себя за участницу «Битвы экстрасенсов». Следствие выяснило, что злоумышленница "сняла порчу" с двух потерпевших, лишив их в сумме 50 300 рублей. Ранее женщину уже дважды судили за совершение аналогичных преступлений.

Как сообщает прокуратура Тверской области, осужденную признали виновной в преступлениях предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд приговорил женщину к трем годам и шести месяцам лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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