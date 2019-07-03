В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист
Авария произошла на Октябрьском проспекте
В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Столкновение двух транспортных средств произошло вечером, 2 июля, на Октябрьском проспекте, около дома №32, в Твери.
По словам очевидцев автомобиль "Киа Соренто" при повороте налево, не предоставил преимущество мотоциклу "Кавасаки" под управлением 25-летнего водителя.
В результате аварии пострадал мотоциклист. Молодой человек ехал в шлеме и в защите.
Как уточнили в региональном УГИБДД, после столкновения водитель мотоцикла был без сознания. Есть угроза его жизни.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU