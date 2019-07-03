В Тверской области лоб в лоб столкнулись два грузовика
ДТП произошло вечером, 2 июля, на 357-м км трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе.
На место аварии убыли оперативная группа западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, отделения пожарно-спасательных частей № 30, №42, бригада скорой медицинской помощи, экипаж ГИБДД, сотрудники ФКУ Упрдор "России".
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, на месте стало известно, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Кабины загорелись.
Как позже уточнили в региональной Госавтоинспекции, большегруз "Мерседес" с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "МАН".
В результате ДТП погибли водитель и пассажир "МАН", водитель второго автомобиля госпитализирован в Нелидовскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человека и 8 единиц техники. Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU