В Тверской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-03T10:02:55+03:00

Два грузовика столкнулись на трассе в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ДТП произошло вечером, 2 июля, на 357-м км трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе.

На место аварии убыли оперативная группа западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, отделения пожарно-спасательных частей № 30, №42, бригада скорой медицинской помощи, экипаж ГИБДД, сотрудники ФКУ Упрдор "России".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, на месте стало известно, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Кабины загорелись.

Как позже уточнили в региональной Госавтоинспекции, большегруз "Мерседес" с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "МАН".

В результате ДТП погибли водитель и пассажир "МАН", водитель второго автомобиля госпитализирован в Нелидовскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человека и 8 единиц техники. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU