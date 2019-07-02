На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили развитие туризма
Центральным событием Национального туристского форума "Реки России", который прошёл 2 июля в Тверской области, стала пленарная сессия на тему "Туризм как инструмент социально-экономического роста территории".
Участники обсудили долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализацию инвестиционного проекта "Волжское море".
По информации пресс-службы правительства региона, общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.
В рамках проекта планируется строительство транспортно-логистического узла, который свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем, и железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург.
Также намечено строительство нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, с современной инфраструктурой и большим трафиком.
Реализация проекта начнется в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU