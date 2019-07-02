На форуме "Реки России" в Тверской области обсудили развитие туризма

СЕГОДНЯ 22:03 2019-07-02T22:03:45+03:00

Начало реализации проекта "Волжское море" запланировано на 2020 год Фото: пресс-служба правительства Тверской области

А также реализацию инвестпроекта "Волжское море"

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Центральным событием Национального туристского форума "Реки России", который прошёл 2 июля в Тверской области, стала пленарная сессия на тему "Туризм как инструмент социально-экономического роста территории".

Участники обсудили долгосрочное развитие туризма в России, роль субъектов и муниципальных образований в развитии речного туризма, а также реализацию инвестиционного проекта "Волжское море".

По информации пресс-службы правительства региона, общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

В рамках проекта планируется строительство транспортно-логистического узла, который свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем, и железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург.

Также намечено строительство нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, с современной инфраструктурой и большим трафиком.

Реализация проекта начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU