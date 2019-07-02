2019-07-02T19:38:08+03:00
Общество

После ливня в Твери снова затопило несколько проспектов

Затопленными оказались проспект Победы и Октябрьский проспект
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверь снова затопило Фото: vk.com/"Я ЖИВУ В ТВЕРИ"Тверь снова затопило Фото: vk.com/"Я ЖИВУ В ТВЕРИ"
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2 июля на Тверь обрушился сильный ливень. И, хотя дождь был непродолжительным, этого хватило, чтобы сразу несколько проспектов и улиц оказались затопленными.

Как обычно и бывает, моря разлились на проспекте Победы, в районе бассейна "Радуга" и на кольце в микрорайоне "Южный", под водой оказалась и улица Фадеева.

Фотографиями затопленных дорог и тротуаров жители областной столицы делятся в социальных сетях и отмечают в комментариях, что как бы не чистили местные власти ливневки, каждый год во время сильного дождя в городе происходит одно и то же.

Тверь снова затопило Фото: vk.com/Светлана Ананьина

Тверь снова затопило Фото: vk.com/Светлана Ананьина

ИСТОЧНИК KP.RU

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